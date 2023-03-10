В Москве молодую пару арестовали после кражи миллиона. Владельца денег доставали из дивана

Вспоминать о том, как тратили накопления убитого отца, его сын с подругой будут в следственном изоляторе. Об этом 10 марта сообщает московский СК.



Суд удовлетворил ходатайство следствия и до 7 мая заключил под стражу 27-летнего мужчину и его сожительницу двумя годами старше. Им вменяют убийство, совершённое по предварительному сговору, особо крупную кражу и хищение паспорта.