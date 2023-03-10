    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    755мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.94eur80.4

    В Москве молодую пару арестовали после кражи миллиона. Владельца денег доставали из дивана

    2510
    1 комментарий

    Вспоминать о том, как тратили накопления убитого отца, его сын с подругой будут в следственном изоляторе. Об этом 10 марта сообщает московский СК.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и до 7 мая заключил под стражу 27-летнего мужчину и его сожительницу двумя годами старше. Им вменяют убийство, совершённое по предварительному сговору, особо крупную кражу и хищение паспорта.

    ПоделитьсяПоделиться

    Убит отец обвиняемого. Его завёрнутое в полиэтилен тело было найдено в диване в квартире на улице Говорова 7 марта.

    По данным следствия, вместе с сыном и потенциальной невесткой исчезли банковские карты погибшего, на которых было более 1 миллиона рублей.

    «Денежными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close