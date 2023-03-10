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    Трое жителей Ленобласти отправятся в колонию за убийство киберспортсмена из Политеха

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    Тосненский районный суд признал троих жителей Ленинградской области виновными в убийстве 23-летнего экс-руководителя киберспортивного направления Политеха Алексея Малышева. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет в колонии строгого режима. Об этом 10 марта сообщает региональное управление СК России.

    Следствие и суд установили, что в ночь на 17 октября 2021 года 23-летний молодой человек познакомился с компанией троих мужчин. Они выпили, а затем поссорились. Новоиспечённые знакомые избили киберспортсмена, а потом отвезли его к гаражам в Тосненском районе, где и оставили, лишив 30 тысяч рублей, мобильника, часов и кроссовок. Позже потерпевшего увезли в больницу Гатчины, где он умер.

    Алексей Малышев возглавлял команду Политехнического университета, которая три раза становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги. Киберспортсмен участвовал в соревнованиях по Dota 2, PUBG Mobile и другим играм. Кроме того, под руководством Александра Малышева команда Политеха победила на международных университетских соревнованиях по киберспорту в Китае в 2020 году.

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    УбийствоЛенобласть
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