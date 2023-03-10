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    Драка в московской школе, кончившаяся реанимацией, стала уголовным делом

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    Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после драки в одной из школ на востоке Москвы. Об этом 10 марта сообщает столичный СК.

    Инцидент произошел накануне и стал поводом для проверки со стороны СК и прокуратуры. Следствие считает, что один из школьников нанес 16-летнему оппоненту телесные повреждения. Как сообщалось, пострадавший получил черепно-мозговую травму и даже попал в реанимацию.

    Предварительно, драка завязалась после виртуальной ссоры в чате. Конфликты у школьников были и до этого. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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    Комментарии 6

    Гость10 Мар 2023 в 17:31
    Интернет чужд России
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