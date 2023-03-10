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    В Петербурге задержали замначальника УМВД по Василеостровскому району

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    Рабочий день 9 марта ознаменовался обысками в служебном кабинете высокопоставленного полицейского. Дело в нашумевшей ранее барной теме с улицы Рубинштейна.

    По данным «Фонтанки», замначальника УМВД по Василеостровскому району, полковник полиции Андрей Сердюков к тому моменту уже был на допросе в Следственном комитете Петербурга. И, вероятно, общение задалось.

    Пока шел разговор, на даче полицейского в Ленобласти тоже побывало УСБ. Оперативники обнаружили там криптоферму.

    Подробнее о том, чем обернулся для Сердюкова интерес коллег, и при чем здесь идеолог ковидного сопротивления Александр Коновалов (в деле которого значится посредничество в передаче сотрудникам полиции взяток), читайте в материале «Фонтанки».

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