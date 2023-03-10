Российские силовики за год предотвратили 64 теракта

В 2022 году силовые органы предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Кроме того, были раскрыты 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Об этом сообщается 10 марта на сайте Национального антитеррористического комитета.



В прошлом году террористическая опасность значительно выросла в приграничных районах Центрального и Южного федерального округов. Это связано с диверсионной деятельностью украинских спецслужб, пояснили в НАК.

Сегодня Национальному антитеррористическому комитету исполнилось 17 лет.