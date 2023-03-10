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    Российские силовики за год предотвратили 64 теракта

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    В 2022 году силовые органы предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Кроме того, были раскрыты 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Об этом сообщается 10 марта на сайте Национального антитеррористического комитета.

    В прошлом году террористическая опасность значительно выросла в приграничных районах Центрального и Южного федерального округов. Это связано с диверсионной деятельностью украинских спецслужб, пояснили в НАК.

    Сегодня Национальному антитеррористическому комитету исполнилось 17 лет.

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    НАКНациональный антитеррористический комитет
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