Кредитный портфель физлиц в ВТБ вырос в Петербурге и Ленобласти на 10,7%, более 60% в нем — ипотека

ВТБ увеличил портфель розничных кредитов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2022 год на 10,7%, до 424 млрд рублей. Объем средств на счетах физлиц при этом достиг 500 млрд рублей за счет роста рублевых депозитов.

Основную долю в кредитном портфеле составляет ипотека — по итогам года ее объем превысил 265,5 млрд рублей — всего за прошлый год ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 15 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 91,5 млрд рублей. Около 80% ипотечных сделок проведено по программам господдержки, что в два раза превышает долю льготных программ в выдаче за прошлый год. На первом месте «Ипотека с господдержкой — 2020» — по ней в ВТБ клиенты в регионе оформили 6,5 тыс. кредитов на 34,7 млрд рублей, на втором месте «семейная ипотека» — ей воспользовались 5,6 тыс. заемщиков, получив 34,5 млрд рублей на покупку жилья, еще 1,3 млрд рублей выдано по IT-ипотеке.

На втором месте в портфеле — потребительские кредиты, на них приходится 136 млрд рублей. За 2022 год ВТБ выдал в регионе 87 тыс. кредитов наличными на сумму около 60 млрд рублей. Объем портфеля кредитных карт при этом вырос на 8% и достиг 11,6 млрд рублей. Портфель автокредитов составил по итогам года 11 млрд рублей, было выдано около 4 тыс. кредитов на сумму 6 млрд рублей. Самыми популярными марками автомобилей стали Hyundai, Kia, Haval, Lada и Volkswagen. «В настоящий момент на фоне сохранения сдержанной потребительской активности мы фиксируем стабильный рост спроса на ряд кредитных продуктов, — комментирует Александр Вялков, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Так, в феврале по сравнению с январем в 1,5 раза выросли выдачи ипотеки. Объемы автокредитования в январе и феврале более чем на 60% превышают результаты декабря».