В Петербурге задержали подозреваемого в хищении «яблочной» техники из магазина электроники

Подозреваемого в похищении «яблочной» техники из магазина электроники в Адмиралтейском районе Петербурга задержали сотрудники полиции. Об этом 10 марта стало известно «Фонтанке».

Как самого 36-летнего мужчину, так и оба «Макбука» оперативники нашли накануне в 23:00 в хостеле на улице Лабутина. Технику изъяли. Предполагаемый любитель стопроцентных «скидок» — из Курской области и сейчас не работает.

Возбуждено уголовное дело по второй части 161 статьи УК РФ («грабёж с применением насилия»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее гражданина уже судили за разбой.