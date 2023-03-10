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    В Петербурге задержали подозреваемого в хищении «яблочной» техники из магазина электроники

    В Петербурге задержали подозреваемого в похищении техники из магазина

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    2 комментария

    Подозреваемого в похищении «яблочной» техники из магазина электроники в Адмиралтейском районе Петербурга задержали сотрудники полиции. Об этом 10 марта стало известно «Фонтанке».

    Как самого 36-летнего мужчину, так и оба «Макбука» оперативники нашли накануне в 23:00 в хостеле на улице Лабутина. Технику изъяли. Предполагаемый любитель стопроцентных «скидок» — из Курской области и сейчас не работает.

    Возбуждено уголовное дело по второй части 161 статьи УК РФ («грабёж с применением насилия»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее гражданина уже судили за разбой.

    «Фонтанка» писала, что 9 марта неизвестный похитил два «МакБука» из магазина электроники на Московском проспекте, 25. Мужчина в капюшоне сначала разговаривал с продавцом. Затем, когда сотрудник отвернулся, ударил его по голове, схватил две белые коробки и убежал.

    https://www.fontanka.ru/2023/03/09/72120047/

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    Комментарии 2

    Гость10 Мар 2023 в 09:33
    Так и есть, россиянин.
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