Замахнулся на «яблоко», а попал по продавцу. В Петербурге ищут любителя стопроцентных «скидок»

Из магазина электроники на Московском проспекте, 25, неизвестный украл два макбука. Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл днём 9 марта.
«Фонтанка.ру»
Момент кражи зафиксировала камера. На записи видно, как мужчина в капюшоне разговаривает с продавцом, тот ему что-то показывает. Затем, когда сотрудник магазина отвернулся, неизвестный ударил его по голове, схватил две белые коробки и убежал.
Медицинская помощь продавцу не понадобилась. Нападавшего сейчас ищут.
В городском ГУ МВД «Фонтанке» подтвердили информацию о произошедшем. Полиция проводит проверку, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.