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    Замахнулся на «яблоко», а попал по продавцу. В Петербурге ищут любителя стопроцентных «скидок»

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    Из магазина электроники на Московском проспекте, 25, неизвестный украл два макбука. Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл днём 9 марта.

    «Фонтанка.ру»

    Момент кражи зафиксировала камера. На записи видно, как мужчина в капюшоне разговаривает с продавцом, тот ему что-то показывает. Затем, когда сотрудник магазина отвернулся, неизвестный ударил его по голове, схватил две белые коробки и убежал.

    Медицинская помощь продавцу не понадобилась. Нападавшего сейчас ищут.

    В городском ГУ МВД «Фонтанке» подтвердили информацию о произошедшем. Полиция проводит проверку, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

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