Лосиные вши спешат размножиться. Куколки лежат прямо на снегу

У лосиных мух в Ленобласти сейчас период размножения. Они откладывают куколок прямо на снег. Об этом 10 марта рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



В густой лосиной шерсти насекомые с осени находят себе пару и живут вдвоем, питаются кровью своей жертвы. За полгода самка выбрасывает на землю до полусотни куколок. Взрослые насекомые вылупятся из них только в конце лета.

