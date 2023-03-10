Лосиные вши спешат размножиться. Куколки лежат прямо на снегу

У лосиных мух в Ленобласти сейчас период размножения. Они откладывают куколок прямо на снег. Об этом 10 марта рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
В густой лосиной шерсти насекомые с осени находят себе пару и живут вдвоем, питаются кровью своей жертвы. За полгода самка выбрасывает на землю до полусотни куколок. Взрослые насекомые вылупятся из них только в конце лета.
«Зимой их можно обнаружить прямо на снегу. Я нашел их на месте, где недавно отдыхал лось. Размер куколок — несколько миллиметров, они черного цвета и хорошо заметны на белом фоне. Если вы думаете, что они замерзнут, то ошибаетесь: холод им нипочем. Зато куколки кровососок являются лакомством для синиц. Поедая их, синички приносят пользу и лосям, и нам, любителям леса», — отмечает Павел Глазков.
Другое название лосиных мух — оленьи кровососки, также их называют лосиными вшами. Любители леса хорошо знают их, но нападают на человека они по ошибке. Основная их цель — лось. Он не может от них избавиться: тело у мухи плоское и гладкое, а лапки вооружены цепкими коготками. В итоге на одном животном могут паразитировать более тысячи кровососок. У человека укус этого насекомого может вызвать аллергическую реакцию. Защититься от них можно, используя репеллент именно от мух, а не от клещей.