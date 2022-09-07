Кровососки захватили леса. Петербургский зоолог рассказывает, почему они появляются только сейчас, и как от них уберечься

«Хотя жертвами этих мух являются в основном лоси, по ошибке они нападают и на человека. Кровососки не летают по лесу, как обычные мухи. Поджидают жертву в засаде: сидя на траве, в кустах или на деревьях. Приземлившись на животное или человека, лосиная муха начинает активно бегать, сбрасывает крылья и стремится забраться в складки одежды или в волосы. Снять ее не так-то легко: муха имеет плоское гладкое тело, а лапки вооружены цепкими коготками», — рассказывает зоолог в своём канале «Каждой твари по паре» в «ВКонтакте» 7 сентября.

В лесах Ленинградской области появились много оленьих кровососок, которых также называют лосиными мухами. Наблюдения грибников подтверждает петербургский зоолог Павел Глазков. Укус этого насекомого может вызвать у человека аллергическую реакцию.

Любители ходить в лес жалуются на появление лосиных вшей с середины августа, а в начале сентября их стало очень много. Один из грибников рассказал, что за полчаса снял с себя и друзей «штук по 200».



Павел Глазков объясняет, почему кровососок не было в начале лета. Дело в том, что они вылупляются из куколок только ближе к осени.



«В густой лосиной шерсти насекомые находят себе пару. Вдвоем они дружно питаются кровью своей жертвы, не расставаясь до весны. За эти полгода самка выбрасывает на землю до тридцати куколок, из которых только в конце лета вылупятся взрослые насекомые. Защититься от назойливых кровососок можно, используя репеллент именно от мух, а не от клещей», — советует Глазков.

