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    СМИ: Минимум шесть человек погибли при стрельбе в центре «Свидетелей Иеговы»* в Гамбурге

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    Минимум шесть человек погибли и несколько были ранены вечером 9 марта при стрельбе в Гамбурге. Об этом сообщают немецкие СМИ.

    Сообщения об инциденте стали поступать в полицию около 21:00 по местному времени. По данным Wetterauer Zeitung, нападавшие открыли огонь в центре запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* в городском округе Альстердорф.

    Стрелявшим удалось скрыться. В районе началась полицейская операция. Жителей просят не покидать свои дома

    *Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.

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    СтрельбаГерманияСтрельба в Гамбурге
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