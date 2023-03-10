СМИ: Минимум шесть человек погибли при стрельбе в центре «Свидетелей Иеговы»* в Гамбурге

Минимум шесть человек погибли и несколько были ранены вечером 9 марта при стрельбе в Гамбурге. Об этом сообщают немецкие СМИ.



Сообщения об инциденте стали поступать в полицию около 21:00 по местному времени. По данным Wetterauer Zeitung, нападавшие открыли огонь в центре запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* в городском округе Альстердорф.

Стрелявшим удалось скрыться. В районе началась полицейская операция. Жителей просят не покидать свои дома

*Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.

