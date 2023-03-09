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    «Бахнуло немножко, и мы снова в Пулково». Блогеры рассказали о провалившейся попытке улететь в Ижевск

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    24 комментария

    В самолете, который 9 марта внепланово сел в Пулково вместо полета в Ижевск, находились два блогера. Они поделились с «Фонтанкой» роликом из салона.

    «Мы взлетели — и садимся обратно, потому что у нас что-то бахнуло немножко, и мы снова в Пулково», — отметил автор видео Юрий.

    Он с товарищем занимается автоподбором в Архангельской области и «по всей России», но из-за неудачного полета ближайшие планы блогерам, судя по всему, пришлось отменить. «Два взрыва в двигателе», «немножко загорелся мотор», — рассказали они о произошедшем в своей группе во «ВКонтакте».

    Юрий Викторов

    Как рассказывала «Фонтанка», 9 марта вылетевший из Пулково в Ижевск «Боинг-737» сделал «восьмерку» и вернулся в аэропорт Петербурга. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура. По предварительным данным, дело было в технической неисправности.

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    Комментарии 24

    Гость09 Мар 2023 в 21:10
    Запчасти из Ирана?
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