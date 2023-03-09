«Бахнуло немножко, и мы снова в Пулково». Блогеры рассказали о провалившейся попытке улететь в Ижевск

В самолете, который 9 марта внепланово сел в Пулково вместо полета в Ижевск, находились два блогера. Они поделились с «Фонтанкой» роликом из салона.



«Мы взлетели — и садимся обратно, потому что у нас что-то бахнуло немножко, и мы снова в Пулково», — отметил автор видео Юрий.

Он с товарищем занимается автоподбором в Архангельской области и «по всей России», но из-за неудачного полета ближайшие планы блогерам, судя по всему, пришлось отменить. «Два взрыва в двигателе», «немножко загорелся мотор», — рассказали они о произошедшем в своей группе во «ВКонтакте».