В Петербурге создают концепцию для велоинфраструктуры. На документ потратят 17 млн рублей

Центр управления парковками ищет подрядчика на создание Концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения Санкт-Петербурга. Рассчитать потребность и маршруты надо с горизонтом до 2030 года.
Конкурс объявлен в начале марта, максимальная стоимость — 17 млн рублей. Сам контракт будет разделен на два этапа. Первый — это «комплексный анализ развития велоинфраструктуры и велодвижения с разработкой основных принципов создания интегрированной сети веломаршрутов», он должен быть закончен до 15 мая. В рамках него подрядчик проанализирует «российский и мировой опыт» — в том числе стимулирования велодвижения; проведет «оценку текущего фактического состояния велоинфраструктуры», охарактеризует его, обозначит зоны локализации ДТП с участием велосипедистов, проанализирует услуги по прокату и хранению велосипедов, а также в целом проблемы, затрудняющие развитие этого направления.
Второй этап — это собственно разработка концепции, на него отводят срок до 13 ноября. Требуется провести социологический опрос жителей, «в том числе, представителей велосипедных сообществ и пользователей велосипедного транспорта», определить перспективный спрос, сформировать схему развития веломаршрутов, определить основные направления; при этом «маршруты должны соединять зоны массового тяготения населения и транспортно-пересадочные узлы, иметь связь с существующей велоинфраструктурой, обеспечивать доступность к крупным туристическим, спортивным и рекреационным объектам». В рамках этого же этапа предполагается спрогнозировать трафик, определить основные технико-экономические показатели и представить весь комплекс мероприятий по развитию велосети.
«Фонтанка» неоднократно писала о том, как неравномерно идет развитие велосипедной инфраструктуры в Петербурге, на это влияли и проблемы с подрядчиками, и секвестр бюджета, шел разговор о перераспределении полномочий в этой части. По данным ЦУП, сейчас в городе 42 велосипедных маршрута общей протяженностью 143,7 км, на 2023-й запланировано обустройство лишь 5,2 км по маршрутам: пр. Косыгина — Заневский пр. (2,1 км) и ул. Коллонтай — Дальневосточный пр. (3,1 км).
В госпрограмме города стоит задача увеличить протяженность велодорожек до 189 км и развивать городской велопрокат (о тяжелой судьбе этой сферы «Фонтанка» тоже рассказывала). Там же говорится о «незначительной доле велосипедного передвижения в структуре поездок населения» и «недостаточной протяженности сети велосипедных дорожек».