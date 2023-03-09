В Петербурге создают концепцию для велоинфраструктуры. На документ потратят 17 млн рублей

Центр управления парковками ищет подрядчика на создание Концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения Санкт-Петербурга. Рассчитать потребность и маршруты надо с горизонтом до 2030 года.



Конкурс объявлен в начале марта, максимальная стоимость — 17 млн рублей. Сам контракт будет разделен на два этапа. Первый — это «комплексный анализ развития велоинфраструктуры и велодвижения с разработкой основных принципов создания интегрированной сети веломаршрутов», он должен быть закончен до 15 мая. В рамках него подрядчик проанализирует «российский и мировой опыт» — в том числе стимулирования велодвижения; проведет «оценку текущего фактического состояния велоинфраструктуры», охарактеризует его, обозначит зоны локализации ДТП с участием велосипедистов, проанализирует услуги по прокату и хранению велосипедов, а также в целом проблемы, затрудняющие развитие этого направления.

