Политолога Воронина приговорили к 13 годам колонии по делу Ивана Сафронова

Политолога Демури Воронина, фигурировавшего в одном из эпизодов дела экс-советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова, осуждённого за госизмену, тоже признали в госизмене. 9 марта Московский городской суд огласил приговор, назначив Воронину наказание в виде 13 лет и трёх месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.



Журналисту Ивану Сафронову в сентябре 2022 года дали 22 года колонии строгого режима, также ему назначили штраф в полмиллиона рублей. Суд установил, что Сафронов сотрудничал с чешской разведкой и передавал данные Германии.