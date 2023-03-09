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    Политолога Воронина приговорили к 13 годам колонии по делу Ивана Сафронова

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    Политолога Демури Воронина, фигурировавшего в одном из эпизодов дела экс-советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова, осуждённого за госизмену, тоже признали в госизмене. 9 марта Московский городской суд огласил приговор, назначив Воронину наказание в виде 13 лет и трёх месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

    Журналисту Ивану Сафронову в сентябре 2022 года дали 22 года колонии строгого режима, также ему назначили штраф в полмиллиона рублей. Суд установил, что Сафронов сотрудничал с чешской разведкой и передавал данные Германии.

    Своей вины Сафронов не признал — он считает, что уголовное преследование было связано с его журналистской работой.

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