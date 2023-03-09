«Массированный удар возмездия» и первый памятник героям спецоперации: новости СВО за 9 марта

Первый в России памятник героям СВО появился в Тамбовской области Фото: правительство Тамбовской области Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. А спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 марта.

На Крымском мосту закончили монтаж первой части железнодорожного пролета Строители завершили установку первого железнодорожного пролета Крымского моста. Его собрали в Керчи и с помощью двух барж доставили к мосту, после чего подняли на высоту 27 метров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. — Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Рассчитываем уложиться до конца апреля, — написал Хуснуллин.

Подрыв Крымского моста произошел 8 октября 2022 года. Тогда на автомобильной дороге взорвался грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». 12 октября 2022 года силовики назвали организатора теракта. По данным силовиков, им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, установлены 12 соучастников подготовки теракта. Минобороны объяснило новые обстрелы Украины ответом на диверсию в Брянской области

В Минобороны РФ заявили, что 9 марта нанесли «массированный удар возмездия» по территории Украины. В нем использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В военном ведомстве добавили, что целями были ключевые элементы военной инфраструктуры, оборонные предприятия и обеспечивающие их объекты энергетики. Сам удар стал ответом на теракты, прошедшие 2 марта в Брянской области. — В результате сегодняшнего удара по территории Украины уничтожены места базирования ударных беспилотников, — заявили в Минобороны. — Также сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.



Запуск гиперзвуковых ракет «Кинжал» источник: Смотри / T.me

Группа диверсантов проникла в Брянскую область 2 марта. В результате обстрелов погибли двое мужчин, 11-летний мальчик получил ранение. Ответственность за нападение взял на себя Русский добровольческий корпус — формирование в составе ВСУ, входящее в Интернациональный легион сил территориальной обороны Украины.

В России снова объявили воздушную тревогу, МЧС снова назвали это фейком В эфире российских телеканалов прозвучала воздушная тревога. Сообщения появились на каналах «Солнце», «Суббота», «ТНТ 4» и других. В МЧС сообщили, что никакой угрозы нет, и сообщения — результат взлома серверов ряда радиостанций и телеканалов.

Также о хакерской атаке у себя в телеграм-канале сообщило радио «Таврия» — тревожные сообщения прозвучали на волнах радиостанции в Херсонской области. — По предварительным сообщениям, взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. В данный момент проводится их отключение, — говорится в сообщении.

Участники СВО получат отсрочку регистрации прав на жилье, взятого по льготной ипотеке Участники СВО получат отсрочку для регистрации прав на жилье, купленное по программе льготной ипотеки. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

— Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями, — заявил премьер-министр. — Поэтому тем из них, кто ранее взял кредит по программе «Льготная ипотека» на строительство или приобретение частного дома, станет доступна отсрочка для регистрации прав на него. Сохранится не только процентная ставка, но и, что важно, возможность позже, чем по стандартным условиям, прописаться по адресу жилого помещения, купленного или возведенного за счет средств Дальневосточной ипотеки.

Zvezdanews / T.me

В России открыли первый памятник героям СВО В поселке Землянский Инжавинского района Тамбовской области открыли первый в России памятник, посвященный участникам спецоперации. Инициатором установки стал ветеран боевых действий Роман Ганьшин. Он же и профинансировал проект. Памятник установили около одной из поселковых школ. Его прототипом стал друг Ганьшина, погибший в ходе спецоперации.

Прототип скульптуры — военнослужащий, погибший в ходе СВО Фото: правительство Тамбовской области Поделиться Поделиться





Видео обстрела, под который якобы попал рэпер Птаха, оказалось розыгрышем Информация об «обстреле», под который якобы попал Давид Нуриев (рэпер Птаха), не подтвердилась. Как сообщили РИА Новости организаторы поездки исполнителя в ДНР, за нештатную ситуацию он выдал видео, снятое на полигоне.

То самое видео, которым поделился рэпер Pr-сопровождение Давида Нуриева

— Оказалось, что Птаха решил разыграть журналистов и спародировать поездки украинских звезд на передовую. Видео, на котором он якобы попал под обстрел, было снято на стрелковом полигоне достаточно далеко от передовой, — рассказали организаторы.

Видео, предположительно, снятое незадолго до «обстрела» IZ.RU / T.me

Официальный представитель Птахи Марина Евстифеева подтвердила РИА Новости, что рэпер вышел на связь, а ролик был розыгрышем. Турция приостановила транзит санкционки в Россию Турция перестала оформлять транзит санкционных товаров, отправляемых в Россию по параллельному импорту. Об этом «Коммерсант FM» рассказал гендиректор международной логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

— Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов, — рассказал Георгий Властопуло. — Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно всё блокирует.

