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    Работа «Яндекс Go» восстановлена после сбоя

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    Сбои в работе приложения «Яндекс Go» устранили. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе компании.

    «Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа, и приносим свои извинения за неудобства. Партнёрам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса», — заявили там.

    «Фонтанка» писала, что пользователи сервисов «Яндекса» днём 9 марта жаловались на сбои в их работе. У некоторых перестало открываться мобильное приложение для заказа такси, не загружалась и служба доставки продуктов «Лавка». Проблемы зафиксировали не только в Петербурге, но и в других городах страны, например в Самаре и Москве.

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