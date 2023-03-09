Работа «Яндекс Go» восстановлена после сбоя

Сбои в работе приложения «Яндекс Go» устранили. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе компании.



«Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа, и приносим свои извинения за неудобства. Партнёрам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса», — заявили там.



«Фонтанка» писала, что пользователи сервисов «Яндекса» днём 9 марта жаловались на сбои в их работе. У некоторых перестало открываться мобильное приложение для заказа такси, не загружалась и служба доставки продуктов «Лавка». Проблемы зафиксировали не только в Петербурге, но и в других городах страны, например в Самаре и Москве.

