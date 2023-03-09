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    К нам едут «дружественные». Сборная России по футболу сыграет в Петербурге

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    11 комментариев

    Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Ирака в Петербурге 26 марта. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на иракскую федерацию футбола.

    Также на 23 марта у сборной России запланирован товарищеский матч с Ираном в Тегеране. «Матч ТВ» со ссылкой на федерацию футбола Ирана пишет, что игра может пройти без зрителей.

    Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной перед мартовским учебно-тренировочным сбором. В него вошли четверо футболистов «Зенита»: Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

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    Комментарии 11

    Гость09 Мар 2023 в 13:57
    Ставлю на Ирак.
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