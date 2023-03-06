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    Четверо футболистов «Зенита» вошли в расширенный состав сборной России

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    Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной перед мартовским учебно-тренировочным сбором. В него вошли четверо футболистов «Зенита»: Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

    Всего в списке 41 футболист:

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    «Список игроков, представленный сейчас, — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и Кубке России», — пояснил Карпин.

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

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