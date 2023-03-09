Петербургский суд вынес приговор одному из участников «шнурковой битвы» на Лиговском между правыми и левыми

Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении 22-летнего Даниила Кулешова, признанного виновным в хулиганстве. Даниил причисляет себя к антифашистам. В конце октября он с товарищем устроил показательное перевоспитание правых подростков у станции метро «Лиговский проспект». Подробности
Вечером 31 октября Кулешов и О. (его дело выделено в отдельное производство) заметили у входа в метро «радикальных националистов» (эту формулировку дает суд. — Прим. ред.) 15 и 16 лет. Антифашисты решили убедить подростков отказаться от ультраправых идей. Те, видимо, отказались. Кулешов с соратником избили оппонентов и распылили в лицо газ.
В финале оба антифашиста срезали ножом по белому шнурку с ботинок поверженных идеологических противников. После фигуранты начали прогонять потерпевших, используя нецензурную брань. Товарищ Кулешова еще и пнул в спину одного из уходящих подростков.
Суд назначил Кулешову наказание в виде лишения свободы сроком на