Петербургский суд вынес приговор одному из участников «шнурковой битвы» на Лиговском между правыми и левыми

Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении 22-летнего Даниила Кулешова, признанного виновным в хулиганстве. Даниил причисляет себя к антифашистам. В конце октября он с товарищем устроил показательное перевоспитание правых подростков у станции метро «Лиговский проспект». Подробности 9 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Вечером 31 октября Кулешов и О. (его дело выделено в отдельное производство) заметили у входа в метро «радикальных националистов» (эту формулировку дает суд. — Прим. ред.) 15 и 16 лет. Антифашисты решили убедить подростков отказаться от ультраправых идей. Те, видимо, отказались. Кулешов с соратником избили оппонентов и распылили в лицо газ.

