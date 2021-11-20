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В центре Петербурга сошлись представители правых идей и антифашисты. Победили вторые, но за ними пришел Центр «Э»

Сотрудники Центра «Э» задержали двоих антифашистов. Поводом стало избиение подростков, исповедующих диаметрально противоположные ценности.

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Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, всё началось с того, что в пятницу в полицию обратилась 56-летняя жительница Ломоносова и заявила, что 31 октября вечером у станции метро «Лиговский проспект» трое неизвестных избили ее 15-летнего сына и его 16-летнего друга. Юноши за медпомощью не обращались.

19 ноября сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом задержали 21-летнего курьера «Яндекс Еды» и его 16-летнего приятеля из физико-математического лицея. Центр «Э» выяснил, что в Хеллоуин у станции метро столкнулись две силы — антифашисты и правые. В полицию пожаловалась мать представителя последних.

По данному факту возбуждено дело о хулиганстве. По данным «Фонтанки», материалы переданы в СК.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

iphonedimona
Оказывается в стране есть "правые" и есть "антифашисты". А нам всё про либералов твердят.
Кстати, а кто такие, эти "антифашисты", это те, которые против кремля?
Bessimptomny bolnoy
То есть мамочке, воспитавшей сыночка - фашика, не понравилось, что другие должны теперь его перевоспитывать. Спасибо сказала бы, ведь если до него не дойдёт, то он может в гороздо худшей ситуации оказаться...
***_555
Как много симпатий у фашиков. Как же интернационализм, победа, незабудемнепростим и всё такое?
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