В центре Петербурга сошлись представители правых идей и антифашисты. Победили вторые, но за ними пришел Центр «Э»

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, всё началось с того, что в пятницу в полицию обратилась 56-летняя жительница Ломоносова и заявила, что 31 октября вечером у станции метро «Лиговский проспект» трое неизвестных избили ее 15-летнего сына и его 16-летнего друга. Юноши за медпомощью не обращались.



19 ноября сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом задержали 21-летнего курьера «Яндекс Еды» и его 16-летнего приятеля из физико-математического лицея. Центр «Э» выяснил, что в Хеллоуин у станции метро столкнулись две силы — антифашисты и правые. В полицию пожаловалась мать представителя последних.