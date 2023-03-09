    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, зап

    743мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.55

    Боевые действия на Украине

    NYT: Пентагон блокирует передачу Гаагскому суду данных о действиях России на Украине

    4195
    7 комментариев

    Пентагон блокирует передачу Международному уголовному суду в Гааге собранные спецслужбами США доказательства о якобы «преступлениях» России на Украине. Об этом 9 марта пишет The New York Times со ссылкой на источники, также информацию подтвердил сенатор Линдси Грэм.

    По данным издания, военачальники опасаются создания прецедента, благодаря которому суд в будущем сможет привлечь к ответственности американцев. При этом остальная часть администрации, включая спецслужбы, Госдеп и Минюст выступают за передачу данных суду.

    NYT отмечает, что в декабре конгресс США изменил законодательство, смягчив ограничения по предоставлению материалов суду. Однако в феврале министр обороны Ллойд Остин и ряд военачальников в ходе заседания «главного комитета» Совета национальной безопасности выступили против передачи данных в Гаагу. Дело за президентом Байденом, который, как утверждает газета, «еще не принял решение».

    Россия еще в ноябре 2016 года отказалась от участия в Международном уголовном суде. В МИД объяснили, что МУС «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом правосудия. Его работа неэффективна и однобока». Президент США Билл Клинтон подписал Римский статут МУС в 2000 году, однако документ так и не был ратифицирован.

    В январе 2023 года Европарламент принял резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине. Документ не является юридически обязывающим. Еще в декабре прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что обсуждал идею о создании международного трибунала по Украине с министрами иностранных дел ЕС, но результата достичь не удалось.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об организации каких-либо трибуналов, говорил, что они «не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться».

    Напомним, что главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан еще в марте прошлого года заявил, что приступил к расследованию действий России на Украине. В Кремле отвергли все обвинения и напомнили, что РФ не является участницей МУС.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close