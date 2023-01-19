Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для высшего руководства России

Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала «для преследования действий России на Украине». Об этом 19 января сообщают немецкие СМИ, которые ссылаются на принятую в четверг в Страсбурге резолюцию Европейского парламента.

За такое решение проголосовали 472 евродепутата, против выступили 19, ещё 33 воздержались.

Согласно распоряжению Европарламента, специальный трибунал должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом.

Главное условие, как уточняется, заключается в том, чтобы суд «обладал юрисдикцией для преследования президента России Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси».