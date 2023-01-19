Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для высшего руководства России

Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала «для преследования действий России на Украине». Об этом 19 января сообщают немецкие СМИ, которые ссылаются на принятую в четверг в Страсбурге резолюцию Европейского парламента.
За такое решение проголосовали 472 евродепутата, против выступили 19, ещё 33 воздержались.
Согласно распоряжению Европарламента, специальный трибунал должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом.
Главное условие, как уточняется, заключается в том, чтобы суд «обладал юрисдикцией для преследования президента России Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси».
Дело в том, что на высшее руководство страны распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. Для того, чтобы подобный трибунал функционировал, необходимо снять иммунитет. Нужна поддержка мирового сообщества, так как Совет Безопасности ООН бессилен в любом вопросе, который касается конфликта на Украине, так как Россия — его постоянный член и обладает правом вето. Именно, поэтому, подчёркивается в резолюции Европарламента, ЕС и Украина должны искать поддержку в Генассамблее ООН и на других международных форумах.