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    В Перми мужчина уходил от погони на угнанном автомобиле и влетел в крыльцо Спасо-Преображенского собора

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    2 комментария

    Житель Пермского района на угнанном автомобиле ГАЗ-3110 врезался в крыльцо Спасо-Преображенского собора, где находится Пермская художественная галерея. Он уходил от погони сотрудников полиции. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

    «Наряд полка ДПС заметил угнанный автомобиль, водитель которого на большой скорости попытался скрыться от сотрудников полиции. В 04:05 [02:05 мск] в районе дома № 4 по Комсомольскому проспекту водитель, не справившись с управлением, допустил наезд на ступени здания [собора]», — рассказали в МВД.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулем находился ранее судимый 19-летний парень. Как уточняет издание Properm, его теперь могут привлечь к ответственности за управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения.

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    Комментарии 2

    Гость09 Мар 2023 в 11:49
    Все дороги ведут в Рим.
    +0−0
    Гость09 Мар 2023 в 11:25
    на причастие спешил
    +0−0
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