В Перми мужчина уходил от погони на угнанном автомобиле и влетел в крыльцо Спасо-Преображенского собора

Житель Пермского района на угнанном автомобиле ГАЗ-3110 врезался в крыльцо Спасо-Преображенского собора, где находится Пермская художественная галерея. Он уходил от погони сотрудников полиции. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Наряд полка ДПС заметил угнанный автомобиль, водитель которого на большой скорости попытался скрыться от сотрудников полиции. В 04:05 [02:05 мск] в районе дома
Сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулем находился ранее судимый 19-летний парень. Как уточняет издание Properm, его теперь могут привлечь к ответственности за управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения.