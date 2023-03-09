Житель Петербурга пожаловался на рекламную спам-рассылку в суд и получил компенсацию

Решение по гражданскому иску жителя Курортного района вынес Зеленогорский райсуд. Николай Сергеев жаловался на рекламное письмо, полученное полтора года назад от сервиса по продаже авиабилетов — ООО «Евроавиа».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 марта, в своем иске Сергеев просил 50 тысяч рублей за страдания, испытанные от рассылки, которую он получил 15 октября 2021 года на свою электронную почту от отправителя EuroAvia с темой «Так путешествуют умные». Мужчина уверял, что никогда не контактировал с данным сервисом и своего согласия на рассылку ему не давал.