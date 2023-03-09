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    Житель Петербурга пожаловался на рекламную спам-рассылку в суд и получил компенсацию

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    Решение по гражданскому иску жителя Курортного района вынес Зеленогорский райсуд. Николай Сергеев жаловался на рекламное письмо, полученное полтора года назад от сервиса по продаже авиабилетов — ООО «Евроавиа».

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 марта, в своем иске Сергеев просил 50 тысяч рублей за страдания, испытанные от рассылки, которую он получил 15 октября 2021 года на свою электронную почту от отправителя EuroAvia с темой «Так путешествуют умные». Мужчина уверял, что никогда не контактировал с данным сервисом и своего согласия на рассылку ему не давал.

    При этом он указывал на то, что является инвалидом по зрению и чтение электронных писем для него сложная и требующая больших затрат работа.

    Суд, изучив материалы дела, установил, что Сергеев не пользовался услугами рекламораспространителя, не регистрировался на его сайте и не давал своего согласия на получение рекламной информации.

    При этом компания уверяла, что адрес мужчины был зарегистрирован на их сайте в 2015 году. Но данные, которые она предоставила, не позволили однозначно идентифицировать истца как лицо, заполнявшее форму.

    Суд взыскал в пользу Сергеева 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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