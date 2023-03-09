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    На севере Петербурга угнали «Порше Кайен». Номера у него — иностранные

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    Полиция Калининского района Петербурга выясняет обстоятельства исчезновения дорогого автомобиля. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 марта.

    Минувшим вечером в службу 112 поступило сообщение об угоне чёрного «Порше Кайена» с Гжатской улицы, 9, что рядом с Гражданским проспектом. Машина 2016 года выпуска, номера на ней молдавские, хотя она принадлежит петербургской пенсионерке, живущей на той же улице. Каско и ОСАГО нет, спутниковой сигнализации тоже, как и видеонаблюдения на соседних домах. Заявитель оценил ущерб в 3 миллиона рублей.

    Сразу после поступления сообщения наряды ППСП, ГИБДД и ОВО были ориентированы на поиск, но он ничего не дал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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