Один повернул, другой вильнул. ДТП с «перевёртышем» на Дальневосточном попало на видео

Бригада скорой увезла в больницу 25-летнюю жительницу Петербурга после ДТП в Невском районе города 8 марта. В перевернувшейся «Ладе» она ехала пассажиром, сообщили «Фонтанке» в полицейском главке. Видео аварии появилось в телеграм-канале «Мегаполис».
«Мегаполис» / Telegram
Незадолго до половины десятого часа вечера на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай не разъехались ВАЗ 2115, «Хёндэ Солярис» и «Лада Приора».
По предварительным данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель «Хёндэ» не выдержал дистанцию с поворачивавшим налево ВАЗ, сместился вправо и столкнулся с попутной «Ладой» так, что та опрокинулась. После «Хёндэ» уехал в ВАЗ.
Травмы получила 25-летняя пассажирка «Лады». Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.