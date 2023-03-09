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    Один повернул, другой вильнул. ДТП с «перевёртышем» на Дальневосточном попало на видео

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    Бригада скорой увезла в больницу 25-летнюю жительницу Петербурга после ДТП в Невском районе города 8 марта. В перевернувшейся «Ладе» она ехала пассажиром, сообщили «Фонтанке» в полицейском главке. Видео аварии появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

    «Мегаполис» / Telegram

    Незадолго до половины десятого часа вечера на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай не разъехались ВАЗ 2115, «Хёндэ Солярис» и «Лада Приора».

    По предварительным данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель «Хёндэ» не выдержал дистанцию с поворачивавшим налево ВАЗ, сместился вправо и столкнулся с попутной «Ладой» так, что та опрокинулась. После «Хёндэ» уехал в ВАЗ.

    Травмы получила 25-летняя пассажирка «Лады». Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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