На Пулковском шоссе подрезали автобус. Пассажирку увезла скорая

Пассажирка автобуса № 39Э попала в больницу после падения в салоне. Инцидент произошёл днём 8 марта на Пулковском шоссе неподалёку от площади Победы.
Как пояснили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе», женщина упала из-за того, что автобус столкнулся с подрезавшим его микроавтобусом. Представитель перевозчика отметил, что автобус двигался по полосе для общественного транспорта. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Ранее «Фонтанка» сообщала о серии аварий, произошедших в Петербурге из-за сильного снега.