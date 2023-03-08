    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    738мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.46eur80.55

    На Пулковском шоссе подрезали автобус. Пассажирку увезла скорая

    1843
    3 комментария

    Пассажирка автобуса № 39Э попала в больницу после падения в салоне. Инцидент произошёл днём 8 марта на Пулковском шоссе неподалёку от площади Победы.

    Как пояснили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе», женщина упала из-за того, что автобус столкнулся с подрезавшим его микроавтобусом. Представитель перевозчика отметил, что автобус двигался по полосе для общественного транспорта. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о серии аварий, произошедших в Петербурге из-за сильного снега.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close