    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, вос

    738мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.55

    Поворот не туда и серия обидных ДТП: снег на дорогах мешает петербуржцам ездить

    3855
    15 комментариев

    Утром 8 марта в Петербурге началась метель. Снег, скопившийся на дорогах, спровоцировал серию аварий. Горожане делятся фотографиями происшествий в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

    Так, на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала автомобиль оказался на тротуаре — вероятно, машину занесло при повороте, в результате чего она развернулась и съехала с проезжей части.

    На перекрёстке проспекта Славы и Бухарестской улицы случилось сразу две аварии. Грузовик, двигавшийся в сторону Гамбургской площади, врезался в легковушку, которая ехала в направлении «Международной». А в направлении Белградской улицы притёрлись кроссовер и «Газель».

    Ещё одна авария произошла в нескольких сотнях метров от этого места — на участке проспекта Славы между Бухарестской и Будапештской улицами столкнулись три машины. На видео с места аварии видно, что проезжая часть укрыта толстым слоем снега.

    В Мурино на проспекте Авиаторов Балтики не разъехались большегруз и внедорожник.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПСнег
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close