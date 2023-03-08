Поворот не туда и серия обидных ДТП: снег на дорогах мешает петербуржцам ездить

Утром 8 марта в Петербурге началась метель. Снег, скопившийся на дорогах, спровоцировал серию аварий. Горожане делятся фотографиями происшествий в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».
Так, на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала автомобиль оказался на тротуаре — вероятно, машину занесло при повороте, в результате чего она развернулась и съехала с проезжей части.
На перекрёстке проспекта Славы и Бухарестской улицы случилось сразу две аварии. Грузовик, двигавшийся в сторону Гамбургской площади, врезался в легковушку, которая ехала в направлении «Международной». А в направлении Белградской улицы притёрлись кроссовер и «Газель».
Ещё одна авария произошла в нескольких сотнях метров от этого места — на участке проспекта Славы между Бухарестской и Будапештской улицами столкнулись три машины. На видео с места аварии видно, что проезжая часть укрыта толстым слоем снега.
В Мурино на проспекте Авиаторов Балтики не разъехались большегруз и внедорожник.