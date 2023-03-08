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    В Колпино микроавтобус утащил «Жигули» на глазах у хозяйки

    1967
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    Полицейские Колпинского района поздравили с наступающим 8 Марта петербурженку, вернув ей её автомобиль.

    19-летний ВАЗ-21074 уехал от девятиэтажки на Пролетарской улице накануне в первом часу ночи, стало известно «Фонтанке». Владелица автомобиля этот момент не проспала и сразу позвонила в полицию.

    Сотрудникам 39-летняя петербурженка сообщила, что её сине-зелёную машину прицепили к микроавтобусу и куда-то повезли. «Эвакуацию» остановили буквально в километре.

    Из Ford Transit наряд полиции достал двоих с букетом судимостей за кражи. Ещё одного мужчину вынули из ВАЗ. Все трое ненамного старше «Жигулей». У двоих были все шансы присмотреться к машине — они живут в Колпино. Их товарищ из Тосно.

    «Автомобиль ВАЗ-21074 после осмотра передан владельцу под сохранную расписку», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Трое молодых людей к вечеру готовятся переместиться в изолятор временного содержания. Им вменяют хорошо знакомое покушение на кражу.

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