В Колпино микроавтобус утащил «Жигули» на глазах у хозяйки

Полицейские Колпинского района поздравили с наступающим 8 Марта петербурженку, вернув ей её автомобиль.
19-летний ВАЗ-21074 уехал от девятиэтажки на Пролетарской улице накануне в первом часу ночи, стало известно «Фонтанке». Владелица автомобиля этот момент не проспала и сразу позвонила в полицию.
Сотрудникам 39-летняя петербурженка сообщила, что её сине-зелёную машину прицепили к микроавтобусу и куда-то повезли. «Эвакуацию» остановили буквально в километре.
Из Ford Transit наряд полиции достал двоих с букетом судимостей за кражи. Ещё одного мужчину вынули из ВАЗ. Все трое ненамного старше «Жигулей». У двоих были все шансы присмотреться к машине — они живут в Колпино. Их товарищ из Тосно.
«Автомобиль ВАЗ-21074 после осмотра передан владельцу под сохранную расписку», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Трое молодых людей к вечеру готовятся переместиться в изолятор временного содержания. Им вменяют хорошо знакомое покушение на кражу.