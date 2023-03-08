Экс-мэра Белгорода арестовали. Он собирался в Узбекистан искать работу

Свердловский районный суд Белгорода на два месяца отправил в СИЗО бывшего мэра города Антона Иванова, которого обвиняют в получении взятки в виде автомобиля. Об этом 8 марта пишет РИА Новости.



В суде стало известно, что экс-чиновника задержали в аэропорту при попытке пересечь границу. Он планировал улететь в Узбекистан в поисках работы. «Я провел много встреч и собеседований, видя, что работы пока еще нет, и нужно дальше двигаться… На позапрошлой неделе я встречался с одноклассниками, это был город Ташкент… Я свободно перемещался по стране и по странам СНГ не подозревая, что в отношении меня идут следственные мероприятия», — объяснил Иванов.

