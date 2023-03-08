ТАСС: Экс-мэр Белгорода задержан по делу о взятках

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере, сообщает 8 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника агентства, следствие будет просить о его аресте. В ближайшее время экс-чиновнику изберут меру пресечения. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.



Иванов занимал пост мэра с декабря 2021 года. В конце октября 2022-го стало известно о его отставке. Сообщалось, что он подал заявление «в связи с переходом на другую работу».

