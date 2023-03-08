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    «Фонтанка» узнала, что скрывается за наркотиками, влитыми в 13-летнего школьника в ТЦ

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    Посетители в лице сотрудников правоохранительных органов навестили школьника из Красногвардейского района Петербурга в отделении токсикологии. По информации «Фонтанки», повторить рассказ о насильно влитом наркотике он не смог, но имя угощавшего так и не назвал.

    Гостей 13-летний пациент принимал 8 марта и едва ли удивил их своим объяснением. Отлежавшись после отравления, семиклассник рассказал, что придумал подростков, напоивших его запрещённым в кафе.

    Впрочем, и то и другое всё же было.

    После уроков Международный женский день мальчик отмечал вместе с учениками 7–8 класса в квартире у одноклассницы. Настольные игры и танцы шли под некрепкий алкоголь и соки. Сам, как утверждает, выпил не больше пол-литра сидра, а сверху — что-то из банки, предложенной знакомым подруги «из другой школы» и «ради кайфа». Было горько, но интересно.

    Утолив любопытство, сразу плохо себя не почувствовал и погулял ещё несколько часов. Поредевшая компания успела посидеть и в фастфуде в том самом ТЦ на шоссе Революции, и на лестнице ближайшей одиннадцатиэтажки. Там к восьми часам вечера выпитое сказалось на самочувствии. Причём так, что звонить матери с просьбой вызвать скорую пришлось приятелю.

    Легенду о ребятах, силой заставивших выпить что-то в торговом центре, выдумал из страха перед родителями.

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