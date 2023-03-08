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    Угощение из чужих рук в ТЦ закончилось госпитализацией для 13-летнего петербуржца

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    Школьник из Красногвардейского района Петербурга на собственном опыте узнал, чем опасно угощение от незнакомцев. Закреплять материал предстоит в отделении токсикологии.

    В детскую городскую больницу имени Филатова 13-летний пациент в состоянии средней степени тяжести поступил накануне в одиннадцатом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 8 марта. Медики диагностировали отравление.

    Бригада скорой забрала подростка от торгового центра на шоссе Революции, 41. Вечер перед праздником он проводил в фастфуде, но гамбургерами не насытился. По предварительным данным, школьник угостился напитком, который ему предложила компания молодых людей. Хлебнул он совсем не газировку «Буратино».

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    Комментарии 14

    Гость08 Мар 2023 в 11:37
    Лох не мамонт.
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