Угощение из чужих рук в ТЦ закончилось госпитализацией для 13-летнего петербуржца

Школьник из Красногвардейского района Петербурга на собственном опыте узнал, чем опасно угощение от незнакомцев. Закреплять материал предстоит в отделении токсикологии.
В детскую городскую больницу имени Филатова 13-летний пациент в состоянии средней степени тяжести поступил накануне в одиннадцатом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 8 марта. Медики диагностировали отравление.
Бригада скорой забрала подростка от торгового центра на шоссе Революции, 41. Вечер перед праздником он проводил в фастфуде, но гамбургерами не насытился. По предварительным данным, школьник угостился напитком, который ему предложила компания молодых людей. Хлебнул он совсем не газировку «Буратино».