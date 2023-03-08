«Королева Елизавета» вернулась на балкон в Ковенском переулке. Рассказываем, куда она пропадала

Фигура «Елизаветы II», ставшая достопримечательностью Ковенского переулка, вновь появилась на балконе дома номер 14, заметил корреспондент «Фонтанки». Статуя исчезла в сентябре прошлого года , через некоторое время после смерти британского монарха. За полгода отсутствия «Её Величество» успела сменить образ — сейчас на ней алый костюм и шляпка, а в руках российский флаг.

Как пояснила Татьяна Петухова, администратор отеля Greenwich by Friends, которому принадлежит балкон и фигура, ее вернули по просьбе местных жителей. По ее словам, скульптуру убрали не из-за траура по монарху, а из-за жалобы. «Кто-то писал на сайте «Наш Санкт-Петербург», что в то время, как проходит СВО, нужно убрать чуждую королеву, поставить памятник Петру», — говорит наша собеседница. После жалобы с отелем связалась администрация района и попросила избавиться от «королевы».

Но жители вступились за местную достопримечательность. «На портале «Наш Санкт-Петербург» была целая дискуссия, когда ее убрали, с просьбой вернуть. Жильцы дома тоже очень хотели бы, потому что с 2000 года привыкли. Была дискуссия в соцсетях, и большинство склонилось к тому, что она не мешала и не нарушала интерьер города», — рассказала сотрудница гостиницы. Кроме того, скульптура входит в один из городских квестов — нужно добежать до королевы и посчитать цветы.



После консультации с юристами фигуру решили вернуть. «Это частный балкон, и мы можем украшать так, как считаем нужным, не нарушая безопасность граждан», — отметила Татьяна Петухова. По ее словам, статуя не создает аварийной ситуации. «Она достаточно легкая, внутри полая, только в качестве утяжелителя такой металлический тазик, украшенный цветами», — отметила администратор. Поводов для оскорбления патриотических чувств в отеле тоже не видят. «Мы не будем называть ее королевой, мы будем называть ее "фигура женщины"», — подчеркнула Татьяна Петухова.

