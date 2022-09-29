Ушла по-английски. «Королева Елизавета» скрылась с балкона в Ковенском переулке

читатель «Фонтанки»
«Британская королева», приветствовавшая проходящих по Ковенскому переулку с балкона, скрылась с глаз петербуржцев. Некоторые были неподалёку в тот момент, когда она спряталась за занавеской.
То, как фигура «покинула» привычное место, накануне наблюдал читатель «Фонтанки». Необычное украшение убрали с балкона спустя сутки после того, как королевская семья Великобритании завершила траур по скончавшейся Елизавете II.
В четверг, 29 сентября, наш корреспондент убедился, что «королева» не вернулась. Может, вскоре «её величество» покажется в новом костюме или с другой прической. Не исключено и то, что вместо неё появится фигура нынешнего британского монарха, под стать действительности.
Национальный траур по Елизавете II закончился 20 сентября. Королева умерла 8 сентября, ей было 96 лет. Престол занял Карл III.
«Фонтанка» писала о причудливых петербургских балконах — среди них был и тот, что в доме 14 в Ковенском. Полную коллекцию можно посмотреть здесь.