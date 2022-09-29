Ушла по-английски. «Королева Елизавета» скрылась с балкона в Ковенском переулке

«Британская королева», приветствовавшая проходящих по Ковенскому переулку с балкона, скрылась с глаз петербуржцев. Некоторые были неподалёку в тот момент, когда она спряталась за занавеской.



То, как фигура «покинула» привычное место, накануне наблюдал читатель «Фонтанки». Необычное украшение убрали с балкона спустя сутки после того, как королевская семья Великобритании завершила траур по скончавшейся Елизавете II.