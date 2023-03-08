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    Рыбаков спасли со льдин. В Финском заливе дрейфовали больше 80 человек

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    В Финском заливе спасли рыбаков, унесенных на льдинах. Об этом сообщили 8 марта в пресс-службе МЧС по Ленобласти.

    «В 14:27 спасательная операция завершена. Всего спасено 83 человека, в том числе вертолетом МЧС России», — сказано в сообщении.

    Сигнал о попавших в беду людях поступил спасателям в 09:45 утра. Сообщалось, что на двух льдинах, отколовшихся в районе Шепелевского маяка, оказались больше 50 любителей зимней рыбалки. К дрейфующим выехали суда на воздушной подушке, в воздух поднят вертолет Ми-8.

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