В Финском заливе спасают полсотни рыбаков, унесенных на льдинах. К ним летит вертолет

Спасатели идут на помощь рыбакам в Финском заливе. На отколовшихся льдинах оказались около 50 человек, сообщает 8 марта ГУ МЧС по Ленобласти.
МЧС России
Информация о происшествии поступила в ведомство в 09:45 утра. 47news пишет, что льдины с любителями зимней рыбалки откололись неподалеку от Шепелевского маяка.
Сейчас на месте работают оперативные группы, которые переправляют рыбаков на берег. К дрейфующим выехали суда на воздушной подушке, в воздух поднят вертолет Ми-8 МЧС России. Всего к спасательной операции привлечены 14 человек и 6 единиц техники.