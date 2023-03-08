    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, вос

    738мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.55

    В Финском заливе спасают полсотни рыбаков, унесенных на льдинах. К ним летит вертолет

    6385
    32 комментария

    Спасатели идут на помощь рыбакам в Финском заливе. На отколовшихся льдинах оказались около 50 человек, сообщает 8 марта ГУ МЧС по Ленобласти.

    МЧС России

    Информация о происшествии поступила в ведомство в 09:45 утра. 47news пишет, что льдины с любителями зимней рыбалки откололись неподалеку от Шепелевского маяка.

    Сейчас на месте работают оперативные группы, которые переправляют рыбаков на берег. К дрейфующим выехали суда на воздушной подушке, в воздух поднят вертолет Ми-8 МЧС России. Всего к спасательной операции привлечены 14 человек и 6 единиц техники.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 32

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close