Продавцы iPhone научились привозить смартфоны в Россию в обход санкций

Российские ретейлеры начали продавать активированные за границей iPhone. Об этом 8 марта сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.
В частности, наличие такой продукции подтвердили в компании diHouse (входит в группу «Ланит»). У других сетей распакованные смартфоны есть или планируются. По их словам, смысл такого действия — в обходе антироссийских санкций, которые запрещают поставку в Россию смартфонов дороже 300 долларов. Из-за этих ограничительных мер иностранные посредники начали отказываться от работы по параллельному импорту, опасаясь разрыва контракта с Apple.
Впрочем, мелкие продавцы, которые поставляют небольшие партии до 100 штук, вероятно, продолжат привозить неактивированные устройства. Но такие iPhone будут стоить дороже.