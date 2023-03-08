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    Продавцы iPhone научились привозить смартфоны в Россию в обход санкций

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    Российские ретейлеры начали продавать активированные за границей iPhone. Об этом 8 марта сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

    В частности, наличие такой продукции подтвердили в компании diHouse (входит в группу «Ланит»). У других сетей распакованные смартфоны есть или планируются. По их словам, смысл такого действия — в обходе антироссийских санкций, которые запрещают поставку в Россию смартфонов дороже 300 долларов. Из-за этих ограничительных мер иностранные посредники начали отказываться от работы по параллельному импорту, опасаясь разрыва контракта с Apple.

    Впрочем, мелкие продавцы, которые поставляют небольшие партии до 100 штук, вероятно, продолжат привозить неактивированные устройства. Но такие iPhone будут стоить дороже.

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    Комментарии 18

    Гость08 Мар 2023 в 11:58
    Вороватый народ
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