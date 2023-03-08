Они идут с цветами, а их подгоняет метель. Смотрите, как похорошел Петербург 8 марта

Обещанная метель хозяйничает в Петербурге вместе с крепким минусом, но суровых мужчин это не останавливает — с самого утра они атакуют магазины, возвращаясь домой с цветами и тортиками для любимых женщин. А как может быть иначе 8 Марта?



Фотокорреспонденты «Фонтанки» тоже вышли на улицу и запечатлели далеко не весеннюю, но праздничную картину.