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    Они идут с цветами, а их подгоняет метель. Смотрите, как похорошел Петербург 8 марта

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    Обещанная метель хозяйничает в Петербурге вместе с крепким минусом, но суровых мужчин это не останавливает — с самого утра они атакуют магазины, возвращаясь домой с цветами и тортиками для любимых женщин. А как может быть иначе 8 Марта?

    Фотокорреспонденты «Фонтанки» тоже вышли на улицу и запечатлели далеко не весеннюю, но праздничную картину.

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    К поздравлениям присоединились и бойцы Росгвардии. Они по традиции вручают петербурженкам тюльпаны у здания ведомства на канале Грибоедова.

    Сотрудники петербургского УГИБДД начали поздравлять женщин-водителей еще накануне. Тот момент, когда внеплановая остановка только в радость.

    А так в Международный женский день преобразился Чижик-пыжик.

    Погода пока что не радует: на улице мороз, ветер и снегопад. Судя по прогнозам, холода будут хозяйничать на берегах Невы еще несколько дней. Подробнее — читайте здесь.

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