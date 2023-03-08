Они идут с цветами, а их подгоняет метель. Смотрите, как похорошел Петербург 8 марта

Обещанная метель хозяйничает в Петербурге вместе с крепким минусом, но суровых мужчин это не останавливает — с самого утра они атакуют магазины, возвращаясь домой с цветами и тортиками для любимых женщин. А как может быть иначе 8 Марта?
Фотокорреспонденты «Фонтанки» тоже вышли на улицу и запечатлели далеко не весеннюю, но праздничную картину.
К поздравлениям присоединились и бойцы Росгвардии. Они по традиции вручают петербурженкам тюльпаны у здания ведомства на канале Грибоедова.
Сотрудники петербургского УГИБДД начали поздравлять женщин-водителей еще накануне. Тот момент, когда внеплановая остановка только в радость.
А так в Международный женский день преобразился Чижик-пыжик.
Погода пока что не радует: на улице мороз, ветер и снегопад. Судя по прогнозам, холода будут хозяйничать на берегах Невы еще несколько дней. Подробнее — читайте здесь.