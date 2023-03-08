Как устроена выставка «Первая позиция. Русский балет» в Манеже и зачем на нее идти

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Теперь в Петербурге не одна выставка-приключение (жанр, полюбившийся горожанам на выставке «Балабанов» в «Севкабель Порту»), а две. В Манеже до 21 мая работает проект «Первая позиция. Русский балет». Дизайном этой выставки, как и у «Балабанова», занималась команда бюро Planet9 Агнии Стерлиговой, которую петербуржцы уже знают по выставкам «Линии Рафаэля» в Эрмитаже, «Утопия Спасенная. Ли Бул» и «Покой и радость» в том же Манеже. И привыкли ждать от нее чего-то яркого и запоминающегося.



Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Русский балет как тема — бренд с мировой известностью сам по себе, от дягилевских «Русских сезонов» до комических версий «Танца маленьких лебедей» (такую, кстати, тоже показывают, в конце маршрута) и внепланового телепоказа «Лебединого озера» в августе 1991-го. Не случайно, говоря на вернисаже о перспективах зрительского потока, организаторы выражали надежды на китайских туристов.



И всё же узнают новое для себя на этой выставке не только иностранцы (их как раз ждать особо не приходится), но и знатоки. Тут можно посмотреть театральную машинерию «в разрезе» — на примере сцены кораблекрушения из «Корсара», прочесть, какие стилистические особенности танца были характерны в разные моменты истории России при разных ее правителях, вспомнить термины, изучить «семейное древо» русской балетной школы и даже посмотреть старинные эротические снимки балерин — в специально отведенной укромной комнатке.



Надевая в аванзале, возле театрального занавеса, наушники с аудиогидом, в которых уже «настраивается оркестр», посетитель отправляется внутрь «ожившей энциклопедии», которая говорит голосами известных актеров Юлии Рутберг и Игоря Миркурбанова. И показывает — не только музейные экспонаты, документы, милые вещицы вроде складной книжечки — «танцовального учителя со многими гравированными фигурами» 1794 года, но и видеозаписи. Причем как старые документальные, так и современный слоу-моушн: пока балерина летит в воздухе, ты узнаешь из справок на экране и рост ее, и вес, и скорость полета, и где у нее какие мышцы в этот момент напряжены. Вы когда-нибудь задумывались о том, что средняя длина полета балерины в гранд жете па де ша (на примере Ирины Перрен) — полтора метра, а высота — 0,4–0,7 метра? Вряд ли. А техника уже всё посчитала. Даже то, что за выполнение одного такого прыжка балерина тратит около 300–400 калорий.



Но все эти тонкости преподносят посетителю только после того, как он пройдет «курс» по истории балета: весь первый этаж Манежа выстроен хронологически. Причем иногда даже не сразу понимаешь, какое отношение к теме имеет тот или иной экспонат. Например, картина Григория Чернецова «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге». Но дело в том, что на картине запечатлены почти 300 известных персон того времени — от императора Николая I до крестьянина Петра Телушкина, что сумел без лесов забраться на шпиль Петропавловского собора и починить там крест. И конечно, среди изображенных были танцовщицы («Без балерин не может высший свет», — звучит в аудиогиде).



Чтобы рассказать о балете, кажется, вообще всё, что гуглится по этому слову, Манежу потребовалась почти тысяча экспонатов из разных музеев страны. Привезли бы еще больше — но за время работы над проектом возможности международного сотрудничества в культуре сузились до нуля.

Тут и туфли с платьем Кшесинской для занятий в классе, и портреты и эскизы авторства Ореста Кипренского, Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой, а уж костюмам из разных постановок Дягилевской антрепризы — так и вовсе отдан весь центральный зал первого этажа.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Туда, в пространство, оформленное в духе театрального закулисья, зритель попадает мимо картины Альфреда Эберлинга «Храм Терпсихоры» и комнатки, посвященной творчеству этого художника и фотографа, которому позировали Анна Павлова, Матильда Кшесинская и Тамара Карсавина — причем последняя, помимо стандартной расписки (их писали танцовщицы в качестве гарантий семье Эберлинга, что ничего предосудительного во время съемок ню между ними не было), пообещала тому «писать много, не меньше трех раз в неделю». К слову, с Эберлингом в отечественной культуре связана и еще одна деталь: именно его портрет Ленина был отобран для помещения на червонцы — билеты Государственного банка СССР 1937 года.



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После того как зритель «поездом» (под него оформлен проход в другую часть выставки) проследует дальше, его ждет новый повествователь — Александр Васильев, чей голос расскажет о судьбах выдающихся танцовщиков и танцовщиц и их пристрастиях. Например, как Матильда Кшесинская проиграла в казино Монте-Карло свое поместье, а Анну Павлову за многочисленные странствия стали называть «Терпсихорой пакетботов» (так называли небольшие пассажирские пароходы) — та танцевала и в Сингапуре, и в Новой Зеландии, и в Индии, и в Южной и Северной Америке.



Здесь гид проведет зрителя в боковую галерею с самой настоящей театральной кассой, в окошке которой стоит табличка «Билетов нет». Публике расскажут о советском балете и о том, как он пробивался через официальную критику («Не превращайте ваше искусство в издевательство над зрителями <...> не опошляйте жизнь», — писала газета «Правда» в 1936 году). О пропаганде и сатире, о поиске нового языка и десятилетиях застоя. «В разгар пира врываются спартаковцы, они несут свободу», — идет на экране фрагмент знаменитого балета Юрия Григоровича на музыку Арама Хачатуряна.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И вот посетитель попадает в комнату в обычной советской квартире, где включен старый телевизор, а объявление диктора о введении чрезвычайного положения по стране в 1991 году прерывается «Лебединым озером».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Конец зала — и мы уже в современности. Знакомые лица — Диана Вишнева, Николай Цискаридзе, ещё и ещё портреты и имена, которые и сегодня блистают на афишах. Кстати, кто изображен на афише самой выставки — держится в секрете и будет объявлено только к ее завершению.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дальше — на второй этаж, перила вокруг лестницы на который удачно рифмуются с балетными станками. Тут самые любопытные, у кого хватило сил и концентрации внимания, узнают, как балерины держат равновесие, пока крутят фуэте, и каково максимальное количество фуэте, которое крутила какая-либо танцовщица. Тут же — краткое описание вклада в искусство знаковых фигур в мире балета. Грамоты и письма Агриппины Вагановой в одном конце второго этажа «рифмуются» с личными вещами Петра Ильича Чайковского в другом: с его тапочками, на которых трогательно вышиты птички. И снова занавес. Аплодисменты.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На выставке «Первая позиция. Русский балет» (6+) проводится образовательная программа. 8 марта вечером там пройдет лекция о «первых леди» балета, в дальнейших планах — лекции по истории костюма, взаимосвязи балета и повседневной советской культуры и другие мероприятия.