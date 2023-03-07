ЕСПЧ впервые увидел пытки в Абхазии, но денег ждут от России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые вынес решение о нарушениях прав человека на территории Абхазии. Заявителям пришлось ждать европейского правосудия 20 лет, сообщил юрист Павел Чиков со ссылкой на коллегу Кирилла Коротеева, изучавшего решение.



В документе, опубликованном 7 марта, говорится о делах 2001–2003 годов, поданных в Страсбург еще в 2004 году. Заявителей двое. Первого — Левана Мамасахлиси — осудили в Абхазии за незаконное хранение оружия, саботаж и госизмену. Второго — Григола Нанава — за хранение взрывчатых веществ и терроризм. В обоих случаях, как посчитали в ЕСПЧ, признанию вины предшествовали пытки. Оба мужчины были освобождены в 2005–2008 годах.

