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    ЕСПЧ впервые увидел пытки в Абхазии, но денег ждут от России

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    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые вынес решение о нарушениях прав человека на территории Абхазии. Заявителям пришлось ждать европейского правосудия 20 лет, сообщил юрист Павел Чиков со ссылкой на коллегу Кирилла Коротеева, изучавшего решение.

    В документе, опубликованном 7 марта, говорится о делах 2001–2003 годов, поданных в Страсбург еще в 2004 году. Заявителей двое. Первого — Левана Мамасахлиси — осудили в Абхазии за незаконное хранение оружия, саботаж и госизмену. Второго — Григола Нанава — за хранение взрывчатых веществ и терроризм. В обоих случаях, как посчитали в ЕСПЧ, признанию вины предшествовали пытки. Оба мужчины были освобождены в 2005–2008 годах.

    Европейский суд посчитал, что за действия абхазских властей де-факто несет ответственность Россия. А абхазские суды не являются «судами, предусмотренными законом», поскольку не имеют никакой «конституционной и законодательной основы», заявили в ЕСПЧ. Обоим заявителям присудили компенсации морального вреда и судебных расходов со стороны России. Они ждут выплат от России уже год — с 15 марта 2022 года.

    Как писала «Фонтанка», летом прошлого года Госдума приняла закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года. Его постановления также не считаются основаниями для пересмотра решений российских судов. Президент России Владимир Путин подписал соответствующие законы.

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