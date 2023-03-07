    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, с-з

    750мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd75.47eur80.24

    Водитель, которого доставали из «Лады» после ДТП на Киевском шоссе, умер в больнице

    1663
    2 комментария
    Фото: Прокуратура Ленинградской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Столкновение легковых машин на федеральной трассе «Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти стало смертельным для одного из участников. Попавшего под основной удар водителя спасти не удалось.

    Днем 7 марта в больнице скончался 56-летний водитель LADA Largus, сообщает 47news. После аварии спасателям пришлось доставать его из машины при помощи гидравлического инструмента.

    Напомним, авария произошла в двенадцатом часу дня на 103-м километре трассы Р-23 «Псков», у поворота на Низовскую. «Лада Ларгус» и «Хёндэ Солярис» столкнулись по касательной и отлетели к отбойнику. Пассажира отечественной машины, а также водителя и двух пассажиров «корейца» медики осмотрели на месте, после чего двоих — 41-летнего мужчину из «Лады» и 29-летнюю женщину из «Хёндэ» — госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Лужская городская прокуратура взяла на контроль проведение проверки.

    Фото: Прокуратура Ленинградской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close