Водитель, которого доставали из «Лады» после ДТП на Киевском шоссе, умер в больнице

Столкновение легковых машин на федеральной трассе «Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти стало смертельным для одного из участников. Попавшего под основной удар водителя спасти не удалось.
Днем 7 марта в больнице скончался 56-летний водитель LADA Largus, сообщает 47news. После аварии спасателям пришлось доставать его из машины при помощи гидравлического инструмента.
Напомним, авария произошла в двенадцатом часу дня на 103-м километре трассы Р-23 «Псков», у поворота на Низовскую. «Лада Ларгус» и «Хёндэ Солярис» столкнулись по касательной и отлетели к отбойнику. Пассажира отечественной машины, а также водителя и двух пассажиров «корейца» медики осмотрели на месте, после чего двоих — 41-летнего мужчину из «Лады» и 29-летнюю женщину из «Хёндэ» — госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Лужская городская прокуратура взяла на контроль проведение проверки.