Водитель, которого доставали из «Лады» после ДТП на Киевском шоссе, умер в больнице

Столкновение легковых машин на федеральной трассе «Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти стало смертельным для одного из участников. Попавшего под основной удар водителя спасти не удалось.

Днем 7 марта в больнице скончался 56-летний водитель LADA Largus, сообщает 47news. После аварии спасателям пришлось доставать его из машины при помощи гидравлического инструмента.