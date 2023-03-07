    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-з

    750мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd75.47eur80.24

    «Ларгус» и «Солярис» обнялись у отбойника на Киевском шоссе. Пострадали 5 человек

    539
    обсудить
    Фото: Прокуратура Ленинградской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Полиция и прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти, произошедшего утром 7 марта. Досталось пятерым участникам, одного пришлось вызволять спасателям.

    Около 11 часов утра на 103-м километре федеральной автодороги «Петербург — Псков», у поворота на Низовскую, столкнулись автомобили LADA Largus и Hyundai Solaris, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. На кадрах с места ДТП видно, что удар пришелся в водительскую дверь «Лады», после чего обе машины прижались к отбойнику.

    ПоделитьсяПоделиться

    Прибывшие на место спасатели деблокировали 56-летнего водителя «Ларгуса» при помощи гидравлического инструмента. Вместе с ним пострадал и его 41-летний пассажир. В «Солярисе» легкие травмы получили 28-летний водитель, а также 31-летний пассажир и 30-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.

    Прокуратура Ленинградской области в своем телеграм-канале при этом сообщает, что по факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты проверки взяла на контроль Лужская городская прокуратура.

    Фото: Прокуратура Ленинградской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close