«Ларгус» и «Солярис» обнялись у отбойника на Киевском шоссе. Пострадали 5 человек

Полиция и прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти, произошедшего утром 7 марта. Досталось пятерым участникам, одного пришлось вызволять спасателям.
Около 11 часов утра на 103-м километре федеральной автодороги «Петербург — Псков», у поворота на Низовскую, столкнулись автомобили LADA Largus и Hyundai Solaris, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. На кадрах с места ДТП видно, что удар пришелся в водительскую дверь «Лады», после чего обе машины прижались к отбойнику.
Прибывшие на место спасатели деблокировали 56-летнего водителя «Ларгуса» при помощи гидравлического инструмента. Вместе с ним пострадал и его 41-летний пассажир. В «Солярисе» легкие травмы получили 28-летний водитель, а также 31-летний пассажир и 30-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.
Прокуратура Ленинградской области в своем телеграм-канале при этом сообщает, что по факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты проверки взяла на контроль Лужская городская прокуратура.