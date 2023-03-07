В Петербурге и Москве — 9-балльные пробки

И в Петербурге, и в Москве ближе к вечеру 7 марта загруженность дорог достигла 9 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток в Петербурге 7 баллов, но сегодня — предпраздничный день. Люди раньше уходят с работы, ездят за подарками и цветами.
Особенно плотно в центре Петербурга, но пробки-лидеры есть и в спальных районах. В 16:54 зафиксирована необычно плотная пробка на Колтушском шоссе от Центральной улицы до перекрёстка с Воейковским шоссе: на участке в 4,6 км можно потерять 42 минуты, а обычно его проезжают за 10 минут. В 16:21 самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю образовалась на внешнем кольце КАД от Пулковского шоссе до проспекта Обуховской Обороны — 10,7 км.
В пробках происходят ДТП, которые еще больше затрудняют движение.