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    В Петербурге и Москве — 9-балльные пробки

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    И в Петербурге, и в Москве ближе к вечеру 7 марта загруженность дорог достигла 9 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток в Петербурге 7 баллов, но сегодня — предпраздничный день. Люди раньше уходят с работы, ездят за подарками и цветами.

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    Особенно плотно в центре Петербурга, но пробки-лидеры есть и в спальных районах. В 16:54 зафиксирована необычно плотная пробка на Колтушском шоссе от Центральной улицы до перекрёстка с Воейковским шоссе: на участке в 4,6 км можно потерять 42 минуты, а обычно его проезжают за 10 минут. В 16:21 самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю образовалась на внешнем кольце КАД от Пулковского шоссе до проспекта Обуховской Обороны — 10,7 км.

    В пробках происходят ДТП, которые еще больше затрудняют движение.

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