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    Пробки в Петербурге — уже 8 баллов. На Витебском коллапс, центр стоит

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    В аномальных пробках 7 марта в Петербурге нервничают водители и создают ДТП, которые в свою очередь собирают новые пробки. Очевидцы в соцсетях сообщают о нескольких авариях, мешающих движению.

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    Витебский проспект перед въездом в Шушары парализован, сообщают читатели «Фонтанки» и телеграм-канал «Мегаполис».

    читатель «Фонтанки» Валерий

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    Автобус задел автовоз на путепроводе в сторону Всеволожска на Дороге жизни, перекрыв все полосы, рассказывают подписчики «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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    На Невском проспекте, на участке, который называют Старо-Невским, КамАЗ с песком свернул своим ковшом зеркало таксисту на K5, пишут в «ДП и ЧП».

    К 16:25 загруженность дорог достигла 8 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток 5–6. «Восьмёрка» не всегда бывает даже по вечерам.

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