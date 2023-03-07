Пробки в Петербурге — уже 8 баллов. На Витебском коллапс, центр стоит

В аномальных пробках 7 марта в Петербурге нервничают водители и создают ДТП, которые в свою очередь собирают новые пробки. Очевидцы в соцсетях сообщают о нескольких авариях, мешающих движению.
Витебский проспект перед въездом в Шушары парализован, сообщают читатели «Фонтанки» и телеграм-канал «Мегаполис».
читатель «Фонтанки» Валерий
Автобус задел автовоз на путепроводе в сторону Всеволожска на Дороге жизни, перекрыв все полосы, рассказывают подписчики «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На Невском проспекте, на участке, который называют Старо-Невским, КамАЗ с песком свернул своим ковшом зеркало таксисту на K5, пишут в «ДП и ЧП».
К 16:25 загруженность дорог достигла 8 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток 5–6. «Восьмёрка» не всегда бывает даже по вечерам.