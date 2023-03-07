Праздник к нам приходит. Аномальные пробки в Петербурге — уже днём

Аномальные пробки фиксирует «Яндекс» днём 7 марта в Петербурге. В 15:50 в городе «красные» 7 баллов, что на 2–3 балла выше, чем обычно в это время суток.



Судя по карте, сложнее всего в центре города, на Петроградской и Выборгской стороне. Стоят Каменноостровский проспект в обе стороны, Пироговская набережная, Лесной проспект, Арсенальная набережная из центра, Садовая улица, набережная Кутузова, Невский проспект на отдельных участках, Кантемировская улица и другие магистрали.

