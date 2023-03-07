Путин заявил, что России удалось преодолеть финансовые трудности

Путин отметил, что показателем устойчивости финансовой системы страны является стабильная работа «Сбербанка», который «работает с прибылью, устойчиво, ритмично». «И конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: всё-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — сказал глава государства.

Тем не менее в Минэкономразвития ожидают падения экономики по итогам 2023 года на 0,8%, а российское кредитно-рейтинговое агентство АКРА прогнозирует, что падение составит 2,8%. По словам декана факультета экономики Европейского университета в Петербурге, профессора Юлии Вымятиной, это связано с тем, что последствия части антироссийских санкций начнут действовать в полную силу именно в это время. По оценке эксперта, в самой сложной ситуации окажутся сферы, связанные с добычей ресурсов, а также сектор услуг, чувствительный к снижению доходов граждан. Подробнее о том, что может ждать российскую экономику в этом году, читайте в материале «Фонтанки».