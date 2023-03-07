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    В МЧС показали, как петербурженок на перевале Горных Духов спасали с помощью вертолёта

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    Чтобы увезти пострадавших петербурженок с перевала Горных Духов в Бурятии, туда отправили вертолет МЧС. Пресс-служба ведомства 7 марта показывает, как это было.

    МЧС России

    На кадрах видно, как одну из туристок, закутанную в спальник, переносят в вертолет на носилках. Таким же образом её погрузили в карету скорой помощи.

    Как писала «Фонтанка», у одной из туристок оказалась сломана ключица, а другая отделалась ушибами. Первую оставили лечиться в больнице, а вторую после оказания медпомощи отпустили.

    Девушки пострадали 6 марта, спускаясь в составе туристической группы с перевала Горных Духов в Бурятии. Члены отряда разбили лагерь и вызвали МЧС, вертолетом пострадавших доставили в Иркутск.

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    Перевал Горных ДуховМЧС
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