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    «Соскользнула нога, я поехала вниз». Пострадавшая петербурженка рассказала, что случилось на перевале Горных Духов

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    На перевале Горных Духов в Бурятии туристки из Петербурга пострадали по неосторожности. Товарищи сразу оказали им помощь и вызвали МЧС, рассказала 7 марта «Фонтанке» участница событий Александра.

    «Спускались по снежному склону, соскользнула нога, и я поехала вниз, уперлась в камни. С Еленой случилось примерно то же самое, она шла чуть ниже меня. По неосторожности всякое бывает, так же можно и в городе поскользнуться и упасть», – объясняет Александра.

    К пострадавшим спустились остальные члены группы, перевезли их до ровного места на волокушах (санках) и разбили лагерь. Утром на место прибыли представители МЧС и доставили девушек на вертолете в Иркутск. Александру из больницы отпустили, а Елену оставили лечиться.

    Александра отмечает, что отделалась ушибами и чувствует себя хорошо, а Елена сломала ключицу, но все равно находится в хорошем настроении.

    Как писала «Фонтанка», инцидент произошел днем 6 марта. На следующее утро за туристками прибыл вертолет.

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