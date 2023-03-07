«Соскользнула нога, я поехала вниз». Пострадавшая петербурженка рассказала, что случилось на перевале Горных Духов

На перевале Горных Духов в Бурятии туристки из Петербурга пострадали по неосторожности. Товарищи сразу оказали им помощь и вызвали МЧС, рассказала 7 марта «Фонтанке» участница событий Александра.



«Спускались по снежному склону, соскользнула нога, и я поехала вниз, уперлась в камни. С Еленой случилось примерно то же самое, она шла чуть ниже меня. По неосторожности всякое бывает, так же можно и в городе поскользнуться и упасть», – объясняет Александра.



К пострадавшим спустились остальные члены группы, перевезли их до ровного места на волокушах (санках) и разбили лагерь. Утром на место прибыли представители МЧС и доставили девушек на вертолете в Иркутск. Александру из больницы отпустили, а Елену оставили лечиться.

