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    «Настроение хорошее». Пострадавшая на перевале Горных Духов туристка рассказала «Фонтанке» о самочувствии

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    Туристки из Петербурга, пострадавшие на перевале Горных Духов в Бурятии, уже получили помощь и настроены оптимистично. Об этом «Фонтанке» 7 марта рассказала одна из них — Александра.

    «У меня нет серьезных травм, только ушибы, поэтому сейчас чувствую себя хорошо», — говорит наша собеседница. Вторая пострадавшая, Елена, находится в больнице со сломанной ключицей, но настроение у нее тоже хорошее, отмечает Александра.

    По данным МЧС, петербурженки пострадали в Бурятии, спускаясь с перевала Горных Духов в составе группы из девяти человек. К ним отправились спасатели из населенного пункта Кырен и вертолет из Иркутска.

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